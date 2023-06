5/6 ©IPA/Fotogramma

IL METEO NEL FINE SETTIMANA - La proiezione per il weekend indica ancora delle piogge specie il sabato, al mattino e verso le regioni centrali, mentre da domenica si apriranno lunghe fasi asciutte e via via più calde, ma non saranno giornate afose e opprimenti come quelle vissute con l’Anticiclone africano Scipione