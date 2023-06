Meteo, previsioni del 28 giugno: tornano temporali al Nord e al Centro

Cronaca

Per sopportare le alte temperature senza consumare troppa energia, ci sono dei metodi “casalinghi” che possono far scendere di qualche grado il termometro, mantenendo confortevole l’ambiente della propria abitazione

Con le temperature che salgono sempre di più e l’arrivo dell’estate, l'aria in casa sta diventando rovente. Per evitare di accendere il condizionatore , con conseguente elevato consumo di energia e aumento del costo delle bollette, ci sono dei metodi che permettono di rinfrescare l’abitazione in modo più economico e rispettoso dell’ambiente

AVERE GLI INFISSI CHIUSI DI GIORNO - Al contrario di ciò che si pensa comunemente, se fuori ci sono 30°C e non c’è un filo di vento, il modo migliore per mantenere un clima fresco in casa è chiudere le finestre per non far entrare l’aria calda esterna