Il Manifesto: apertura con titolo "Dietro fronte". Contrordine. Dopo una giornata convulsa in cui la Russia è sembrata precipitare nella guerra civile, il capo dei mercenari Prigozhin ferma la sua marcia della giustizia a 200 chilometri da Mosca. Delusione a Kiev. Ma niente, per Putin, sarà più come prima

