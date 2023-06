Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 649 persone approdate in 24 ore

Gli sbarchi



Nella tarda serata di ieri non ci sono stati soltanto soccorsi in mare aperto, ma anche rintracci sulla terraferma: 51, tra cui una donna, sono stati bloccati infatti dai carabinieri sulla costa di Mare Morto. Sequestrato il natante di 8 metri, partito da Al Khoms (Libia), usato per la traversata. Sulle carrette, soccorse al largo, c'erano invece 19 persone (1 donna e 5 bambini), 38 (6 donne e 1 minore), 43 (9 donne e 4 minori), 46 (3 donne), 38 (8 donne), 8 e i 47 fra i quali i 4 sopravvissuti ad un ennesimo naufragio, ripescati dai 43 migranti che erano in viaggio verso Lampedusa. Tutti i 290 migranti hanno dichiarato di essere originari di Tunisa, Mali, Costa d'Avorio, Senegal, Guinea, Gambia, Burkina Faso e Camerun. Altri 249 persone sono sbarcate, all'alba, a Lampedusa. Sei i barchini soccorsi in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e uno, con 53 persone (5 donne e 3 minori) quello che è riuscito ad arrivare direttamente al molo Favarolo. A bloccare a terra i migranti, partiti da Zuwara in Libia, originari di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Sierra Leone, sono stati i carabinieri. Sui barchini soccorsi al largo c'erano invece 46 persone (24 donne e 4 minori), 16, 39, 44 (3 donne), 40 (7 donne e 1 minore) e 11 (2 donne) che hanno dichiarato di essere partite da Tripoli e da Sfax. I 249 sono andati ad aggiungersi, all'hotspot di contrada Imbriacola ai complessivi 649 arrivati nella giornata di ieri; nella struttura si sfiorano adesso le 900 presenze.