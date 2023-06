6/8 ©IPA/Fotogramma

NOMI SIMILI - Molti siti web truffaldini usano nomi simili a quelli di marchi famosi, con variazioni di una o due lettere per non destare sospetti. "Per essere sicuri di non consegnare le informazioni bancarie ai truffatori, bisogna prestare attenzione agli indirizzi web, per verificare se c'è qualcosa di insolito e poco familiare”, evidenziano i ricercatori