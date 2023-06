Phishing, nuova truffa con logo Agenzia delle Entrate via sms ed email

Il sito della Polizia di Stato mette in guardia su un tipo di phishing - ovvero di raggiro online - molto utilizzato negli ultimi tempi: quello che sfrutta illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, come sta accadendo negli ultimi giorni. Tramite email o sms arrivano agli utenti delle false comunicazioni che presentano in allegato un file PDF con il quale si inducono gli utenti a fornire indirizzo email e password. Dopodiché, per rendere credibile la richiesta di dati, la vittima della truffa viene reindirizzata sulla pagina ufficiale dell'agenzia. Gli specialisti della Polizia postale consigliano, per verificare la genuinità di notifiche o avvisi ricevuti tramite email o sms e non correre rischi, di non cliccare mai sui link allegati alle comunicazioni ma di collegarsi direttamente alle app e ai siti ufficiali.