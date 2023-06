Caso Amara, Piercamillo Davigo condannato a 15 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio

L'accusa verte intorno ai verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria che, in pieno lockdown, il pm milanese Paolo Storari consegnò al'ex magistrato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del suo ufficio

Storari consegnò i verbali a Davigo, in pieno lockdown, a suo dire per autotutelarsi, di un freno messo alle indagini dai vertici del suo ufficio.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Davigo prese dalle mani del pm milanese Paolo Storari - assolto in via definitiva al termine del processo abbreviato - i verbali segreti di Piero Amara, in cui l'ex avvocato esterno di Eni ha svelato l'esistenza della presunta associazione massonica.

La consegna avvenne a Milano nell'aprile del 2020, per stessa ammissione di Storari, a casa di Davigo a cui fu data una chiavetta con gli atti secretati per poter denunciare la presunta inerzia a indagare da parte dei vertici della procura milanese - in particolare dall'allora procuratore di Milano Francesco Greco e dall'aggiunto Pedio - sull'ipotetica loggia Ungheria di cui avrebbero fatto parte personaggi delle istituzioni e delle forze armate, oltre che due componenti del Csm in carica in quel momento.

All'imputato la corte ha riconosciuto le attenuanti generiche, le motivazioni saranno rese note tra 30 giorni.