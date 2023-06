Ragazza svedese scomparsa nel 1995, italiano arrestato: "Sono innocente"

Aldobrandi: “Me lo aspettavo, ma sono innocente”

Quando gli uomini della polizia giudiziaria hanno bussato a casa sua, l’ha detto: "Me lo aspettavo, ma sono innocente". Aldobrandi, di origini calabresi, si era trasferito a Sanremo nel 1996, dopo alcuni mesi trascorsi in carcere in Svezia dove era stato accusato di aver ucciso la giovane compagna dell'epoca, Sargonia Dankha. Tuttavia non venne processato perché in Svezia, in assenza di cadavere, non si può arrivare a giudizio. Negli anni la famiglia, anche con l'aiuto di un investigatore, ha continuato a cercare nuovi indizi per incastrare l'ex compagno che all'epoca gestiva un ristorante proprio a Linköping. Nel corso delle indagini, i poliziotti svedesi avevano trovato anche sangue e capelli della donna nel bagagliaio di una Ford Escort rossa in uso ad Aldobrandi.