Due i temi sulle prime pagine dei quotidiani. In primis, la riforma della giustizia: è polemica per la cancellazione dell'abuso d'ufficio, che spacca il Pd. I sindaci dem sono favorevoli. In secondo luogo, la vicinanza della famiglia Berlusconi a Forza Italia. Sui giornali sportivi spazio al mercato e alle manovre delle big della A