Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 giugno: la rassegna stampa

Due i temi sulle prime pagine dei quotidiani. In primis la riforma sulla giustizia. Cancellato il reato di abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni, inappellabili le assoluzioni in primo grado. In secondo luogo la strage di migranti nel mar Jonio: un centinaio i bambini morti. Sui giornali sportivi spazio all'Italia sconfitta 2-1 dalla Spagna in semifinale di Nations League e all'arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli