Khodorkovsky a Sky TG24: "Società russa non lo appoggia"

Secondo l'oppositore politico di Vladimir Putin l'attuale presidente della Federazione Russa "probabilmente non lascerà il potere da vivo e la sua caduta se ci sarà avverrà con la forza". Dopo l'intervista al fondatore di Open Russia, all'evento di Sky Tg24 a Palazzo Reale a Milano è intervenuto anche il giornalista di Repubblica Paolo Garimberti

La guerra in Ucraina è al centro di due incontri dell'evento di Sky TG24 a Palazzo Reale, nel centro di Milano (IL PROGRAMMA - LA PLAYLIST). La redazione di Sky TG24 è infatti uscita dai propri studi televisivi per una giornata di incontri dedicati alla politica e all’economia. All'incontro partecipano in due interviste separate l'imprenditore russo in esilio Mikhail Khodorkovsky e Paolo Garimberti, giornalista de La Repubblica.

Khodorkovsky: "Putin non lascerà mai potere ma società russa non lo appoggia" Il fondatore e leader dell'organizzazione anti-Putin 'Open Russia', riconosciuta dal governo russo come "agente straniero", ha affermato che l'attuale presidente della Federazione russa "Putin al momento sta vivendo una situazione non semplice, ha la pressione di una parte della società che è contro la guerra e dall'altra la pressione di quella parte con posizioni nazional-patriottiche che non sono contente di come sta andando la guerra". Putin però "probabilmente non lascerà il potere da vivo e la sua caduta se ci sarà avverrà con la forza". Secondo Khodorkovsky "molto probabilmente in occidente viene capita poco la società russa. In realtà in Russia non c'è appoggio della società russa a Putin. C'è molta preoccupazione per la situazione attuale ma c'è anche convinzione che non si può perdere perché sennò Russia non esisterà più". Per l'imprenditore in esilio "chi sostiene Putin lo fa perché con lui al potere Russia continua a esistere. Io vorrei convincere i politici occidentali che parlano di smembramento della Federazione russa che in questo modo si aiuta a rafforzare il potere di Putin" leggi anche Nobel per la Pace a Sky TG24: "Non smettiamo di lottare per l'Ucraina"

Le parole di Garimberti "Il passaggio che mi ha colpito di più dell'intervista a Khodorkovsky è il passaggio in cui dice che perché cambi qualcosa in Russia Putin deve morire, di morte naturale o no", ha detto Garimberti, intervenuto dopo Khodorkovsky. "Mi ha colpito l'idea di un colpo di Stato sanguinoso, ma non è vero che in passato i cambiamenti in Russia sono avvenuti solo con la morte del leader. In questo caso però la lettura è giusta perché se le cose continuano ad andare male potrebbe esserci colpo di Stato". Sui leader che per il fondatore di 'Open Russia' vorrebbero smembrare la Federazione Russia "sicuramente lui si riferisce alla posizione britannica. I Paesi del Baltico sono paesi che hanno molto paura di Putin e che secondo Khodorkovsky di fatto poi fanno il gioco del presidente russo. Sicuramente in Russia c'è molta disinformazione". Per quanto riguarda un eventuale cambio di potere per Garimberti "è più probabile venga dall'interno che dall'esterno".