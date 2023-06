Meteo, allerta maltempo in 5 regioni del Sud Italia: attesi temporali

Cronaca

Ci attendono altre 48 ore di maltempo estremo con un ciclone che scaricherà tutta la sua forza sulle regioni adriatiche, sul Lazio e, più in generale, al Sud. Da venerdì il tempo sarà in graduale miglioramento, in attesa dell’anticiclone africano che nel weekend porterà tempo soleggiato e un clima gradevole. La prossima le temperature voleranno verso l’alto con punte superiori ai 35 gradi

Da venerdì le condizioni meteo saranno in miglioramento con residua instabilità per lo più sui rilievi alpini e appenninici. Temperature in rialzo ma ancora in linea con medie del periodo