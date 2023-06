Maltempo, decine di bambini intrappolati in un centro estivo a Roma

I piccoli sono bloccati con i loro animatori in una struttura a Fidene, dopo che un nubifragio si è abbattuto sulla zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, con l'ausilio di gommoni, stanno portando fuori le persone. Previste ancora pioggia, temporali e grandine in Italia nei prossimi due giorni

In Italia 76 eventi estremi in 24 ore

Roma non è però l’unica zona del Paese dove si sono verificate intense precipitazioni: nelle ultime 24 ore infatti sull'Italia si sono abbattute più di tre bombe d'acqua, grandinate e trombe d'aria all’ora che hanno investito città e campagne con allagamenti, frane e danni. A dirlo è un'analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database), registrando 76 eventi estremi che si sono verificati in un solo giorno sulla Penisola, dove è allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 12 regioni.

Ancora 48 ore di maltempo

E secondo le previsioni meteo pioggia, temporali e grandine si abbatteranno ancora sull'Italia per le prossime 48 ore, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel weekend invece il tempo tenderà a migliorare e dalla settimana prossima arriverà l'estate. Tra le regioni più colpite dal maltempo la Sardegna, dove numerosi sono stati gli allagamenti registrati da questa mattina, in particolar modo nel Sulcis Iglesiente. I danni più consistenti si sono verificati a Fluminimaggiore, Iglesias, Nebida e altri piccoli centri, con diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro. I disagi maggiori hanno riguardato soprattutto il versante occidentale, dal Lazio alla Sardegna e dalla Toscana al nord-ovest italiano. Anche al centro il maltempo non si arresta: a Roma e nel Lazio sono stati duecento gli interventi effettuati dai vigili per i gravi danni causati da vere e proprie bombe d'acqua che si sono abbattute in città e in provincia. Le abbondanti piogge hanno creato allagamenti di strade, di strutture abitative e sono state diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti.