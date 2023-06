Roma, uomo uccide la compagna, fugge e poi si suicida in auto

I messaggi d'addio

L’allarme era scattato per parenti e amici dei due conviventi dopo la pubblicazione di un messaggio sui social, questa mattina: "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di S***** finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male”. Anche sulla pagina Facebook della donna compare l'ultimo post di stamani, alla stessa ora del messaggio postato dal compagno: un semplice "Addio". Dalla lettura del post è partita la segnalazione alle forze dell'ordine da parte di parenti e amici, qualcuno ha anche taggato la polizia di Roma Capitale e scritto l'indirizzo pregando di andare a controllare. I carabinieri si sono precipitati all'interno dell'abitazione della coppia in via Consolini. Dopo il ritrovamento del cadavere della donna sono subito partite le ricerche dell’uomo che viveva con la vittima. Il suo corpo senza vita era nella sua auto: si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Sul posto anche il medico legale.

La dinamica

Da una prima ricostruzione si ipotizza che l'uomo abbia sparato alla compagna, trovata morta sul letto in casa, e poi sia fuggito per uccidersi alla fine con un colpo di pistola nella sua auto. Ma, alla luce del post sui social, non si esclude il doppio suicidio magari concordato. Il medico legale sta effettuando l'esame esterno dei cadaveri e potrà dare delle prime risposte sulla dinamica. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno eseguendo i rilievi. Sul posto anche il pm della Procura di Roma.