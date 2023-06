Morte Berlusconi, il tweet di Zangrillo: “Presidente, le chiedo scusa”

Chi è Alberto Zangrillo

Genovese, 65 anni, anni, Zangrillo è direttore dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione generale dell’ospedale San Raffaele. Il legame con Silvio Berlusconi, di cui è stato, come detto, medico personale, durava da oltre 30 anni. A farli conoscere fu don Luigi Verzè, fondatore dell’ospedale. Come si legge sul sito del nosocomio milanese, il suo percorso formativo inizia all’Università degli Studi di Milano, dove si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983 e si specializza, tre anni dopo, in Anestesia e Rianimazione, per poi proseguire in rilevanti centri europei quali il Queen Charlotte Hospital di Londra, l’Hospital de la Santa Creu Pau do Barcellona, il Cardio-thoracic Centre di Monaco di Montecarlo, l’Hetzer Deutsches Herzzentrum di Berlino e l’Ospedale San Raffaele. Risulta tra i primi “dieci medici al mondo, negli ultimi anni, per numero di pubblicazioni in ambito ‘anesthesia’ e ‘intensive care’ autore di oltre 800 pubblicazioni, di cui oltre 500 su riviste internazionali indicizzate, tra cui studi randomizzati su The New England Journal of Medicine, JAMA, Circulation e British Medical Journal. E’ stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e di Commendatore dai Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.