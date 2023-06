Rimini, operaio cade dal quinto piano: morto 65enne

Economia

Lavoro, al Sud le peggiori 4 regioni Ue per l'occupazione delle donne

Secondo le tabelle Eurostat del 2022 emerge come l'occupazione femminile in Italia sia in crescita anche al Sud, ma il Mezzogiorno resta comunque in fondo alla classifica europea sul lavoro delle donne con le ultime quattro posizioni per Sicilia, Campania, Calabria e Puglia

L'occupazione femminile nel sud Italia è la più bassa in Europa. Come evidenziano i dati raccolti da Eurostat nel 2022 infatti, il Mezzogiorno, nello specifico nelle regioni di Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, è fanalino di coda per quanto riguarda il lavoro delle donne



Nello specifico nel 2022 solo il 30,5% delle donne tra i 15 e i 64 anni in Sicilia lavorava, in aumento rispetto al 29,1% del 2021 ma comunque distante di oltre 34 punti dal 64,8% medio dell'area europea