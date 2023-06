Velivolo Piper precipita nel Casertano, morte due persone

L'aereo è finito in un canalone a Cellole. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e i vigili del fuoco. Le due vittime non sono state ancora identificate

Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto a Cellole, in provincia di Caserta, dove un velivolo ultraleggero Piper è precipitato in un'area non abitata.