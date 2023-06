Omicidio Giulia Tramontano, oggi l’autopsia

L’esame sul corpo della 29enne uccisa dal compagno potrebbe chiarire diversi dettagli: dalla dinamica dell’aggressione alla quantità di colpi inferti, dall’ora della morte del bambino che la vittima portava in grembo all’ipotetico tentativo di avvelenamento con il veleno per topi. Tutti dettagli che potrebbero rimettere in discussione le aggravanti di premeditazione e crudeltà, escluse dal gip nell’ordinanza di conferma di custodia cautelare del barman 30enne

È il giorno dell’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa il 27 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese. L'esame autoptico è iniziato in mattinata. Tanti gli aspetti che si cercano di chiarire: ieri inquirenti e investigatori si sono riuniti in Procura per stilare la lista di quesiti da presentare a chi si occupa dell’autopsia e agli specialisti della parte tossicologica ed entomologica. A quanto si apprende, al momento chi indaga non ha elementi a sostegno della tesi che Impagnatiello sia stato aiutato da qualcuno a nascondere il corpo della ragazza o a pulire la scena del crimine. Sembra che il 30enne abbia agito da solo, anche alla luce di un video girato da un giornalista di Telelombardia in cui si vede l’uomo che, il 30 maggio, pulisce dal sangue la rampa di scale che porta al box del palazzo.