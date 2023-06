Omicidio Senago, Impagnatiello avrebbe accoltellato Giulia alle spalle

Emergono nuovi terribili particolari sul delitto di Senago. Alessandro Impagnatiello avrebbe ucciso la sua compagna Giulia Tramontano , incinta di 7 mesi, colpendola alle spalle: le avrebbe dato una coltellata alla gola che le avrebbe impedito di urlare. A far protendere verso un agguato sono le macchie di sangue trovate sulle pareti dell'abitazione teatro dell'omicidio. I rilievi, svolti con il luminol, hanno permesso di individuarne in diversi punti della casa: prima di tutto in salotto e in cucina.

Abitazione ripulita, ordine "maniacale"

Gli accertamenti svolti in casa e in garage sono quelli che possono fornire una ricostruzione esatta dell’accaduto. E proprio sull’abitazione emerge questo: era perfettamente in ordine e ripulita, tant'è che le moltissime tracce repertate durante il sopralluogo sono state individuate solo grazie al luminol. Chi era sul posto, è stato riferito, è rimasto colpito dalla grande attenzione con cui tutto era stato pulito e dall'ordine definito "maniacale". Inoltre nei giorni scorsi gli investigatori hanno trovato alcuni documenti della vittima in un tombino presso la fermata della metropolitana Comasina di Milano. In contemporanea, nell'abitazione dei due a Senago è stata trovata l'arma del delitto: un coltello.