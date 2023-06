Bullismo, multa da 1000 euro ai genitori degli studenti a Riva Ligure

Il primo cittadina assicura che non si tratta di "fare cassa" ma di responsabilizzare le famiglie sull'importanza del contrastare il fenomeno: "Sono convinto che se li si tocca nel portafoglio intervengono in maniera più energica”. La sanzione potrà essere evitata inserendo il figlio in un “progetto di natura educativo”

Da 300 fino a 1000 euro di multa per i genitori dei bulli. Stretta del sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, sui comportamenti violenti degli studenti per contrastare il fenomeno del bullismo scolastico. “Colpire in tasca i genitori - spiega il primo cittadino - è un modo per responsabilizzarli. Loro sono molto sensibili sulla tematica ma tante volte possono non sapere tutto. Sono convinto che se li si tocca nel portafoglio intervengono in maniera più energica”. L'amministrazione, tiene a sottolineare il sindaco, “non è interessata a fare cassa”. Le famiglie potranno evitare la sanzione inserendo il figlio in un apposito percorso educativo tramutando la multa in un “progetto di natura educativo”.