Denise Galatà morta facendo rafting, Procura indaga su incidente

Le indagini

Sul fronte delle indagini, la Procura della Repubblica di Castrovillari, competente per territorio, è in attesa di conoscere le conclusioni dell'esame autoptico, mentre il sindaco di Rizziconi (RC), Alessandro Giovinazzo, ha già reso noto che in occasione dei funerali della ragazza sarà indetto il lutto cittadino. "Le indagini in corso riguardano sia l'accertamento preciso delle cause della morte di Denise

Galatà, sia l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della programmazione ed esecuzione dell'attività nel corso della quale si è verificato il decesso". È quanto precisa, in una nota, il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, in merito al decesso dellastudentessa diciottenne avvenuto nel pomeriggio del 30 maggio scorso, durante un'escursione sul fiume Lao, nel Cosentino. La procura precisa che "la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Castrovillari ha ricevuto la segnalazione della scomparsa della giovane "effettuata da una delle guide che erano presenti durante l'escursione di rafting sul fiume Lao partitada Laino Borgo con arrivo a Laino Castello. La ragazza faceva parte di un gruppo di 40 persone, - si precisa ancora - composto da altri 35 studenti e 4 insegnanti del Liceo Statale Giuseppe Rechichi di Polistena (RC) che aveva organizzato l'escursionecon la ASD Canoa Club Lao Pollino di Laino Borgo. Durante la gita scolastica, per cause in corso di accertamento, la giovane cadeva nel fiume Lao da uno dei 7 gommoni guidati da 9 istruttori".