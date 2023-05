Ragazza dispersa mentre fa rafting nel Cosentino

Si chiama Denise la studentessa di 19 anni che risulta dispersa nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, nel Cosentino, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di compagni. Quando la giovane è caduta in acqua, il fiume si trovava in piena a causa delle incessanti piogge cadute negli ultimi giorni nella zona. Stando ad una prima ricostruzione, il gommone sul quale era la giovane avrebbe urtato un masso, facendo cadere quattro ragazzi nel fiume. Tre sono stati recuperati, mentre di Denise non si è avuta più notizia. Tutti i ragazzi erano muniti dei previsti dei necessari dispositivi di sicurezza, tra caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. La diciannovenne faceva parte di una scolaresca proveniente da Polistena, nel Reggino.