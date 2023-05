Emilio Rigamonti morto a 92 anni, era considerato il re della bresaola

Salute e Benessere

Alimentazione e colesterolo, quali cibi evitare e cosa mangiare

Un eccesso di colesterolo può avere effetti altamente deleteri per la nostra salute, aumentando notevolmente il rischio di ictus e infarto. Cosa possiamo mangiare e cosa è meglio evitare, per mantenerlo entro una corretta soglia? Scopriamolo

In una quantità corretta il colesterolo è un importante alleato del nostro organismo, è infatti necessario per lo sviluppo del cervello ma anche per la sintesi di alcuni ormoni, per questo è fondamentale capire in che quantità possiamo assumere certi alimenti, e quali invece sono consigliati





Cosa significa quindi avere il colesterolo alto? Un eccessivo accumulo può depositarsi sulle pareti delle arterie, rischiando di portare all'arteriosclerosi, o in caso di un ostacolo del flusso sanguigno, in trombi che possono sfociare in infarti o ictus