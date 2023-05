Barca ribaltata sul Lago Maggiore, si indaga sull'allerta meteo

Le indagini



Si indaga sull'allerta meteo e sulle persone a bordo. Nel bollettino della Protezione civile, emesso il 28 maggio alle 12:27, c’era un allerta maltempo sull'area di laghi e Prealpi varesine. Si legge in particolare che “dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali prevalentemente di debole o moderata intensità in sviluppo su Alpi e Prealpi a partire dai settori orientali ed in successiva estensione a quelli occidentali”. La probabilità di fenomeni di forte intensità, prosegue il bollettino, è “bassa, ma non sono escludibili cumulate puntuali locali fino a 30-50 mm nelle 24 ore”. Ma il sindaco di Sesto Calende, Giovanni Buzzi, ha detto che non gli risultava “nessuna allerta specifica sul meteo che invece c'era stata nei giorni scorsi. Anche la Protezione Civile me lo ha confermato". Inoltre, si indaga sulle persone a bordo. C'erano 007 italiani e del Mossad. E la barca, una navetta olandese fabbricata nel 1982, poteva ospitare al massimo 15 passeggeri: ma a bordo erano otto in più. Con inevitabili ripercussioni sulla manovrabilità del mezzo sia in condizioni normali sia sotto bufera.