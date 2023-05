Venezia, comparsa una chiazza verde fosforescente sul Canal Grande

Potrebbe trattarsi di una protesta da parte di alcuni militanti ambientalisti, ma al momento non risulta alcuna rivendicazione. L'evento ricorda la storica performance dell'artista argentino Nicolas Garcia Uriburu, che nel 1968 colorò le acque del canale utilizzando un pigmento che rendeva fosforescenti i microrganismi per invitare a prendersi cura dell'ambiente

La comparsa della chiazza verde potrebbe anche essere una protesta da parte di alcuni militanti ambientalisti, ma, a differenza di quelle avvenute in altre città, al momento non risulta alcuna rivendicazione. L'evento ricorda anche la performance di Uriburu, realizzata in occasione della Biennale d'arte. Nel 1968 l'artista colorò di verde le acque del canale utilizzando un pigmento che rendeva fosforescenti i microrganismi presenti nell'acqua. Un'operazione spettacolare che invitava a prendersi cura dell'ambiente, usando un colore, il verde appunto, simbolo dell'ecologia universale. Nel corso della sua attività Uriburu, morto nel 2016, ha eseguito in seguito altre performance simili, nel 1989 colorando in verde l'acqua di una delle fontane che circondano la piramide del Grand Louvre e l'acqua della fontana del Trocadero, a Parigi, il Rio de la Plata, il Riachuelo di Buenos Aires.