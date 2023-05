Sciopero generale, dall'incognita trasporti alle scuole: cosa sapere

L'Unione sindacale di base (Usb), con l'adesione di Ps e Fisi, ha indetto per quest'oggi venerdì 26 maggio uno sciopero generale per l'intera giornata: "Un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli" hanno dichiarato i sindacati. Lo sciopero, che non interesserà i servizi essenziali delle zone dell' Emilia Romagna colpite dall'alluvione, coinvolgerà i settori pubblici e privati.

Le motivazioni dello sciopero

Nello sciopero generale di oggi è coinvolto anche il settore scolastico, di ogni ordine e grado. Dalle 9 alle 17 invece disagi per i viaggiatori, con i treni che potranno subire cancellazioni o variazioni, esclusi i treni a lunga percorrenza. Le motivazioni dello sciopero, secondo quanto riferito dai sindacati, sono relative alla richiesta di aumenti salariali di 300 euro che garantiscano il recupero di potere d’acquisto di fronte al forte aumento dei prezzi e alle perdite accumulate nel corso delle ultime tornate contrattuali, oltre a una nuova indicizzazione dei salari. Proteste inoltre contro il nuovo codice degli appalti, il cosiddetto decreto Cutro e la delega fiscale. I sindacati chiedono anche l'abolizione dell'Iva sui beni di prima necessità, la detassazione delle pensioni e la stabilizzazione di tutti i precari. Proteste poi in difesa del reddito di cittadinanza, per il salario minimo, la riduzione dell'orario di lavoro e il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili. Mobilitazione anche contro il coinvolgimento dell'Italia nella guerra in Ucraina, l’invio di armi e di risorse in teatri di guerra.

Lo sciopero città per città

A Milano il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. A Napoli per quanto riguarda le linee di superfice: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. La Metro Linea 1 partirà regolarmente da Piscinola alle ore 06:30 e da Garibaldi alle ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34. A Roma lo sciopero dei trasporti non dovrebbe causare il blocco di bus, metro, tram e ferrovie. "Servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral", informa Roma Servizi per la Mobilità. In Toscana lo sciopero degli autobus del 26 maggio, come spiegato da Autolinee Toscane, non riguarderà invece solo Firenze ma anche le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. In tutte le zone avrà le seguenti fasce orarie: gli autisti incroceranno le braccia dalle ore 00.01 alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore alle ore 12.29 e dalle 14.30 a fine servizio. Le fasce di garanzia saranno quindi comprese tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. A Torino il servizio ubrano-suburbano e la metropolitana è garantito dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00, il servizio extraurbano e ferroviario da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Tra le ore 15.00 e le ore 18.00 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa. La tratta Rivarolo-Chieri è garantita alle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.