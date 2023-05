3/10 ©Ansa

Contro il cosiddetto decreto Cutro, contro il progetto Calderoli, contro la delega fiscale, per l’abolizione dell’Iva sui beni di prima necessità; per un tetto ai prezzi dei beni di prima necessità, per la detassazione delle pensioni, per un milione di assunzioni nella Pubblica Amministrazione e la stabilizzazione dei precari; in difesa del reddito di cittadinanza; per una legge sul salario minimo di almeno 10 euro l’ora; per la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario