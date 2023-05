Livorno, carabiniere da un calcio in faccia a un uomo. VIDEO

Sui social spunta un nuovo video di denuncia di aggressione da parte di forze dell'ordine. Dopo il caso di Milano, le immagini rese virali dalla pagine social Welcome to favelas arrivano da Livorno: un carabiniere sferra un calcio in faccia a un giovane già fermato e in terra. Le immagini girate mercoledì 24 maggio nella città toscana mostrano i due carabinieri: uno tiene il ragazzo bloccato in terra e l'altro lo colpisce con forza sulla testa. I due ripetono al giovane più volte di stare fermo mentre è sdraiato sul cemento. Il giovane, mentre viene ammanettato e un militare lo tiene per il collo, urla: "mi fa male la gamba". E poi: "La gente mi guarda, così mi fanno le foto".