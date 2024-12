Meteo: tregua anticiclonica, poi torna il maltempo da venerdì

Il vortice responsabile della tempesta dell'Immacolata si sposta verso la Spagna ma da venerdì 13 dicembre tornerà a farci visita: la perturbazione ha portato la neve su Alpi e nord Appennino, piogge diffuse e temporali fuori stagione. Il vortice sta procedendo verso la Spagna con una rimonta anticiclonica importante, soprattutto al Nord dove la pressione salirà in 24 ore, dunque le condizioni meteo torneranno decisamente più stabili e finiranno le precipitazioni anche sull'Emilia Romagna. Nelle prossime ore alcuni fenomeni residui interesseranno solo il Medio Adriatico e il Meridione. Perdurano tuttavia venti tesi di tramontana attesi in Liguria di Ponente. Giovedì il tempo sarà in generale buono anche se il vortice inizierà già la sua marcia indietro verso l'Italia: sono previste delle piogge in Sicilia e sulla Sardegna, in serata a tratti intense. Sulla Penisola il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in più al mattino sul versante adriatico e la persistenza della nebbia in Val Padana. Da venerdì 13 il tempo peggiorerà gradualmente su tutto il Centro-Sud con piogge in spostamento dalle Isole Maggiori verso la Penisola, specie in serata e verso le regioni tirreniche.

Le previsioni al Nord

Nelle regioni settentrionali le schiarite saranno più ampie, avremo anche delle timide gelate in pianura. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio qualche nube di passaggio, ma ancora tempo asciutto. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, ma anche nebbie e foschie in Pianura Padana.

Al Centro

La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo asciutto su gran parte delle regioni centrali, soffieranno ancora venti di Libeccio, ma deboli. Potrebbero esserci alcune precipitazioni locali pure su coste di Marche e basso Lazio. Il cielo si vedrà irregolarmente nuvoloso. In serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, non esclusi residui piovaschi sulle coste.

Al Sud e sulle Isole

Prevale l'alta pressione, ma non durerà molto, soprattutto nelle regioni meridionali. La giornata trascorrerà con un tempo in gran parte stabile, ma peggiorerà con rovesci in Sardegna e poi in Sicilia. Venti deboli da direzioni variabili. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo locali piovaschi sui settori costieri. Temperature minime in generale diminuzione, massime piuttosto stabili.