Bimba soccorsa a Lampedusa unica sopravvissuta a naufragio di migranti

Il naufragio

I migranti erano partiti da Sfax, in Tunisia, a bordo di una barca che - secondo il racconto fatto dalla minore ai soccorritori - è affondata in seguito ad una tempesta. La piccola è stata recuperata in mare dal veliero della ong Compass collective, che era in zona per un altro intervento. "La bambina avrebbe cercato di non annegare durante una tempesta con onde alte 3,4 metri e il vento a 23 nodi" dicono gli attivisti di Compasscollective. La piccola, che si è tenuta a galla grazie ad un giubbotto di salvataggio, è riuscita a ricostruire sommariamente quando accaduto: "Siamo partiti 4 o 5 giorni fa da Sfax. Eravamo 45. Tre giorni fa, pioggia, vento e la barca è affondata. Tutti siamo finiti in mare. Vicino a me sono rimasti due ragazzi, poi dopo 2 giorni non li ho più visti, il mare li ha allontanati".