Caso Cospito, respinta richiesta di archiviazione per Delmastro

Il gip di Roma non ha accolto la richiesta della Procura per il sottosegretario alla Giustizia, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso sull’anarchico detenuto al 41 bis

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento in cui è indagato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, per rivelazione del segreto d'ufficio per la vicenda del caso Cospito, l'anarchico al 41 bis e per mesi in sciopero della fame. Il gip ha fissato udienza dopo la richiesta dei pm coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi. "La richiesta di archiviazione riconosce l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo ed era fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale", afferma una nota della Procura. Sulla richiesta di archiviazione il gip ha fissato udienza a luglio, tecnicamente non accogliendo la sollecitazione dell'ufficio della procura. In base a quanto si apprende, in quella sede il giudice entrerà nel merito del procedimento: verranno ascoltate le parti, che non comprendono i denuncianti, per poi arrivare ad una decisione.