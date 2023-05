Maltempo Piemonte, allerta meteo per piogge nel Torinese e nel Cuneese

Per precauzione è stata sgomberata la borgata Robert a Perosa Argentina, in Val Chisone. In Valle di Susa chiusa la strada provinciale della Val Clarea e gli svincoli su alcuni tratti della A21 Torino-Piacenza. Nel Cuneese caduti oltre 100 mm di pioggia in 24 ore, nel Torinese fino a 60 mm in 12 ore ascolta articolo Condividi

In Piemonte è scattato il piano di prevenzione per i rischi legati all'ondata di maltempo di questi giorni. Le piogge più abbondanti hanno finora riguardato il Cuneese e il Torinese. Per precauzione è stata sgomberata la borgata Robert a Perosa Argentina (Torino), in Val Chisone. Due famiglie, per un totale di 8 persone, sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni. In Valle di Susa (Torino) chiusa la strada provinciale della Val Clarea, chiusi anche svincoli, entrate e uscite su alcuni tratti della A21 Torino-Piacenza. (ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA - DIRETTA)

La situazione maltempo in Piemonte La sala della Protezione Civile è pienamente operativa, informa la Regione, e sono attivi 60 Centri operativi comunali: 34 in provincia di Cuneo, 24 in provincia di Torino, 1 in provincia di Asti e 1 in provincia di Alessandria. A Cuneo e Vercelli sono stati aperti i Centri di coordinamento dei soccorsi. I livelli dei fiumi e torrenti sono tutti sotto i livelli di guardia ma, date le previsioni di piogge estese per tutta la giornata, è presumibile un aumento dei livelli idrometrici. L'attenzione, al momento, è dedicata ai fiumi Corsaglia ed Ellero a Mondovì, Casotto a Monasterolo, Pesio a Carrù e Maira a Racconigi, tutti nel Cuneese. Il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi ribadiscono l'invito ai cittadini, fatto già ieri, a "non intraprendere viaggi se non strettamente necessari" e ricordano "che tutti i Comuni sono allertati e pronti ad agire". approfondimento Maltempo Ravenna, cade elicottero impegnato per guasti: 4 feriti

Nel Cuneese caduti oltre 100 millimetri di pioggia Nel Cuneese resta il livello di allerta "arancione" nelle valli alpine e nella pianura Saluzzese e Saviglianese. Oltre 100 i millimetri di pioggia caduti nelle ultime 24 ore. Sotto monitoraggio costante il livello dei fiumi che, al momento, sono tutti sotto il livello di guardia. Gonfio d'acqua ma ancora ben al di sotto del livello di guardia (1,25 metri contro i 3 metri) il Po a Villafranca Piemonte, al confine tra le province di Cuneo e Torino. Interventi della protezione civile a Verzuolo e Bagnolo Piemonte per alcuni alberi pericolanti lungo la rete viaria provinciale. Nevica in alta montagna, oltre i 2400 metri di altitudine. Ieri la Provincia ha disposto la chiusura di tutte le scuole superiori per la giornata di oggi. approfondimento Maltempo, da Ravenna a Faenza: danni, allagamenti e sfollati

Fino a 60 millimetri di pioggia in 12 ore nel Torinese Nelle ultime 12 ore, informa l'Arpa, sono caduti in media 30-40 millimetri di pioggia nella fascia pedemontana di Biellese, Torinese e Cuneese, con un picco di 60 millimetri ad Andrate (Torino), 52. a Barge (Cuneo) e 48 a Camporient (Biella). approfondimento Alluvione Emilia-Romagna: torna pioggia, ancora allerta maltempo. LIVE