TikTok, classifica dei libri preferiti: ci sono classici e italiani

Il voluminoso e tragico "Una vita come tante" di Hanya Yanagihara (2016), “La canzone di Achille” della femminista Madeline Miller (2011), "Fabbricante di lacrime" dell’italiana Erim Doom che da poco ha rivelato la sua identità, la saga "Attraversaspecchi". Questi sono alcuni dei libri che TikTok ha portato alla ribalta grazie al suo passaparola. L'anno di pubblicazione non conta. Un libro può raggiungere la vetta anche a distanza di decadi lasciando stupiti gli editori. DeReve, azienda per la strategia della comunicazione e del marketing digitale, ha stilato in esclusiva per Timeline la classifica basandosi sull’utilizzo degli hashtag di #BookTok senza range di tempo. Alcuni nomi restano saldi nelle prime posizioni e c'è spazio anche per qualche classico. Ma perché i grandi numeri sono spinti da TikTok? Instagram è toccata con superficialità dal boom della content creation letteraria per via dellla debolezza che è insita nell’algoritmo: non aggrega per parole chiave e non include le story dalle ricerche: “In questo modo, non si riesce a sviluppare l’effetto passaparola, ma si ricevono segnalazioni e consigli – spiega il team DeReve – sulla base della propria bolla social data da case editrici, librerie e creator che si scelgono di seguire”.