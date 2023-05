Ferrara, concerto Springsteen si farà nonostante maltempo: polemiche

Il concerto di Bruce Springsteen, in programma oggi 18 maggio a Ferrara, si farà nonostante il maltempo. Non c'è stato alcun dietrofront: sono attesi oltre 50mila fan da tutto il mondo. A confermarlo, come riporta il Corriere della Sera, è stato Claudio Trotta, organizzatore del concerto con la sua Barley Arts: "In questi 15 giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone, di aziende e di tanta passione e amore per il proprio lavoro che ci hanno permesso oggi di essere in condizione, dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena, di essere in sicurezza e di essere tranquilli che quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente", ha detto ieri a Radio Freccia. (LIVE MALTEMPO)