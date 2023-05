Bruce Springsteen, i concerti di Ferrara, Monza e Roma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 2023 segna il ritorno di Bruce Springsteen and The E Street Band, che si esibiranno in Italia la prossima estate, con tre date assolutamente esclusive. Una serie di live che arriva dopo le date di Barcellona, Dublino e Parigi. “Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo”, aveva annunciato Springsteen in occasione del lancio del tour lo scorso anno. E ora, a distanza di mesi, ecco che finalmente il celebre rocker si prepara ad arrivare in Italia.