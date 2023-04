Il New Jersey proclama il 23 settembre Bruce Springsteen Day

È stato proclamato il Bruce Springsteen Day in New Jersey: il 23 settembre di ogni anno sarà il giorno ufficiale dedicato all'iconico musicista originario di quello Stato americano. La decisione è stata presa dal governatore del New Jersey, Phil Murphy. “Bruce Springsteen è uno dei musicisti più iconici e influenti di tutti i tempi”, ha sottolineato Murphy. “Sono sia onorato che orgoglioso di annunciare che il suo compleanno sarà ufficialmente riconosciuto come Bruce Springsteen Day”

La decisione è stata presa dal governatore del New Jersey, Phil Murphy. “"Bruce Springsteen è uno dei musicisti più iconici e influenti - e del New Jersey - di tutti i tempi”, sottolinea Murphy. “Sono sia onorato che orgoglioso di annunciare che il suo compleanno sarà ufficialmente riconosciuto come Bruce Springsteen Day”.

La data del 23 settembre è stata infatti scelta perché si tratta del compleanno di Springsteen, nato quel giorno nel 1949 (ha 73 anni suonati, letteralmente...).

Il governatore del New Jersey ha annunciato la notizia sui social media, condividendo su Twitter il documento firmato per suggellare l'accordo (come potete vedere nel tweet condiviso in fondo a questo articolo).

Oltre a servirsi della rete per far sapere al mondo che da adesso in poi il 23 settembre non sarà più un giorno “qualunque” ma il Bruce Springsteen Day, Murphy ha annunciato la notizia anche lo scorso 15 aprile in occasione degli American Music Honors, come riporta il magazine musicale Billboard. L'evento degli American Music Honors (condotto da Jon Stewart, anch’egli un illustre nativo del New Jersey) si è tenuto presso il Bruce Springsteen Archives and Center for American Music, nel campus della Monmouth University a West Long Branch, nel New Jersey.



