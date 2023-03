Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Nella serata di martedì Bruce Springsteen riceverà dal Presidente Joe Biden in un gala alla Casa Bianca la National Medal of Arts, il più alto riconoscimento per un artista negli Stati Uniti. “The Boss”, autore di successi come Born In The Usa, otterrà l’onorificenza, creata nel 1984 su decisione del Congresso americano per omaggiare artisti e mecenati delle arti, per aver creato una musica che “celebra i nostri trionfi, cura le nostre ferite e ci dà speranza, catturando il vero spirito di ciò che significa essere americani”. Il gala ospiterà anche la First Lady Jill Biden e altri undici artisti che saranno premiati con il medesimo riconoscimento, tra i quali la cantante Gladys Knight, l’attrice comica e autrice della serie tv The Office (ambientata nella città natale di Biden, Scranton, in Pennsylvania) Mindy Kaling, l’attrice nota per il ruolo della vicepresidente che diventa Commander in Chief nella serie Hbo Veep Julia Louis-Dreyfus, la stilista Vera Wang, il pittore Antonio Martorell-Cardona, l’attivista Lgbtqi+ Fred Eychaner e il musicista portoricano Josè Feliciano. Tra i vincitori c’era anche Elton John, l’artista più amato da Biden, ma ha ricevuto la medaglia a settembre durante il concerto dato alla Casa Bianca. Nel corso della cerimonia saranno inoltre premiate con il National Humanities Medal altre undici personalità che hanno “approfondito la conoscenza dell’umanità del popolo americano", tra le quali lo scrittore afroamericano Colson Whitehead e la scrittrice Tara Westover.