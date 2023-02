Bruce Springsteen a Ferrara, bocciata petizione per non farlo suonare

Bocciata in consiglio comunale la petizione presentata da un gruppo di cittadini di Ferrara. Si chiedeva di spostare il concerto del Boss in una location diversa rispetto al parco urbano Giorgio Bassani, considerato dei suddetti cittadini come “un ecosistema fragile” che non può essere sede di concerti rock da 60.000 spettatori, Ma non è passata in consiglio comunale, dove è stata respinta. La sottoscrizione è stata duramente contestata in aula dall’assessore alla cultura Marco Gulinelli

È stata bocciata in consiglio comunale la petizione per non far esibire Bruce Springsteen presso il parco urbano Giorgio Bassani di Ferrara il prossimo 18 maggio. La petizione era stata presentata da un gruppo di cittadini di Ferrara, riuniti in un comitato dal nome “Save the Park”. Chiedevano di spostare il live musicale del Boss in una location diversa rispetto al parco urbano Giorgio Bassani, considerato dai suddetti cittadini come “un ecosistema fragile” che non può essere sede di concerti rock da 60.000 spettatori. Tuttavia la petizione - lanciata sulla piattaforma change.org - non è passata in consiglio comunale, dove è stata respinta. La sottoscrizione è stata inoltre duramente contestata in aula dall’assessore alla cultura Marco Gulinelli.

Nonostante in poche settimane la mozione abbia raccolto oltre 40.000 firme, una volta approdata in consiglio comunale è subito naufragata.

Benché i biglietti siano già stati tutti venduti, tantissime persone stanno chiedendo a gran voce che il concerto venga trasferito dall'attuale location prescelta a un'altra zona che subisca un minor impatto per un concerto di simili proporzioni.

“In più di venti anni si è creato un equilibrio biologico unico e prezioso, un ecosistema complesso che ora, nel pieno della sua maturità, costituisce un unico grande organismo vivente”, si legge nella petizione presentata su charge.org. “Eventi simili tenutisi sul litorale, nonostante le promesse di impatto ambientale zero, hanno avuto effetti deleteri e non reversibili sui fragili eco sistemi delle nostre coste già abbastanza vituperate negli anni”, prosegue la mozione.

Il riferimento della petizione è chiaramente quello al Jova Beach Party di Marina di Ravenna, l'evento che Jovanotti ha tenuto la scorsa estate, scatenando molte polemiche di stampo ambientalista.

“Faremo arrivare il nostro grido di allarme anche al diretto interessato Sig. Bruce Springsteeen, da sempre persona sensibile alle tematiche ambientali e sociali”, aggiungono dal comitato “Save the Park”.

Il timore è che il concerto del rocker statunitense presso il parco Bassani non sia eco-sostenibile, come dicono gli ambientalisti.