12/14

Domani: apertura con titolo "Schlein regge l'urto dell'onda nera. Nelle città l'effetto Meloni non c'è". Brescia resta al Pd. Ancona resiste e va al ballottaggio. A Latina come previsto la destra a valanga. Il centrosinistra riapre la partita di Siena, che cinque fa aveva perduto. L'affluenza in calo