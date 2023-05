9/14

Il Manifesto: apertura con titolo "Famiglia in comune. Un fronte di oltre 300 sindaci, radunati a Torino, pronto a dare battaglia contro il divieto di registrare all'anagrafe i figli di coppie omogenitoriali. Mentre a Roma, agli Stati Generali della Natalità, va in scena un'idea di famiglia fuori dalla realtà. Anche il papa, a tu per tu con Meloni, avverte: 'Non contrapponiamola all'accoglienza' dei migranti"