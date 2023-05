Quanto sei preparato sui fatti della settimana? IL QUIZ

L’affitto di una semplice stanza a Milano (ma non solo) raggiunge cifre da capogiro. Così in tutta Italia è partita la protesta di alcuni studenti fuori sede che si sono accampati davanti alle loro università dormendo in tenda, per protestare contro il caro affitti. La soluzione potrebbe essere quella di aumentare i posti letto in collegi e studentati, ma si parla di numeri a diversi zeri. Il tema è caldo, tanto da esser compreso nel Pnrr.

Rimaniamo a Milano, dove lo scorso 11 maggio è divampato un vasto rogo in via Pier Lombardo, zona Porta Romana. Decine di auto in fiamme, con colonne di fumo a invadere le vie del capoluogo lombardo, feriti e almeno 200 evacuati.

In Trentino Alto Adige, invece, negli scorsi giorni è giunto un importante aggiornamento sulla morte del runner 26enne, Andrea Papi, ucciso da un orso. La perizia veterinaria sull’orsa JJ4 identificata come l’aggressore del giovane avrebbe, infatti, rivelato dettagli del tutto inattesi.

Intanto i cittadini di alcune città italiane - oltre 700 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia e uno di Regione, Ancona nelle Marche - si stanno preparando al voto delle elezioni amministrative per eleggere sindaci e consigli comunali: sai quando si va a votare? Al seggio si potrà accedere senza indossare la mascherina. Dopo le ultime disposizioni sui dispositivi di protezione entrate in vigore dal mese di maggio negli ospedali, il Ministero della salute interrompe quello che era diventato negli ultimi anni un vero e proprio “rito” legato alla pandemia di Covid-19.

Veniamo all’intrattenimento. Mentre un artista molto amato del panorama italiano si esibiva all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Italia, sul piccolo scherma si è concluso Pechino Express (SPECIALE). Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia ha visto guadagnare la vittoria ad una coppia che è sembrata tra le favorite sin dall'inizio della gara.

E lo sport? Dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, questa settimana è stata la partita Atalanta-Juventus a finire nell'occhio del ciclone a causa di uno spiacevole episodio ad opera della tifoseria bergamasca che ha coinvolto il bianconero Dusan Vlahovic. Sai cosa è successo?

