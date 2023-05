Milano, corteo e manifestazione sindacati. Landini: "Andremo avanti"

Economia

Assumere, in un contesto lavorativo non semplice. Non è facile definire la situazione lavorativa presente attualmente in Italia, dove le imprese medio-grandi vogliono assumere ma si trovano davanti a un malessere figlio della pandemia. “In un contesto in cui il fenomeno delle dimissioni non si arresta e il mercato del lavoro è caratterizzato da una forte carenza di professionisti, le aziende devono cercare di non perdere i lavoratori che hanno, aumentandone l’engagement”, ha dichiarato Mariano Corso, professore del Politecnico di Milano, a Il Sole 24 Ore