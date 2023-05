A Bologna manifestazione dei sindacati contro il governo

Sullo striscione posto davanti al corteo è stato scritta la frase "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti", titolo della mobilitazione. Presente anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ascolta articolo Condividi

A Bologna manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro le misure del governo sul lavoro. Il corteo con destinazione piazza Maggiore è partito alle 9:30 da piazza XX Settembre con in testa il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Sullo striscione posto davanti al corteo è stato scritta la frase "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti", titolo della mobilitazione. Presente in piazza Maggiore anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che è stata accolta, tra gli altri, dal sindaco Matteo Lepore, con un abbraccio.

La manifestazione In piazza si sono date appuntamento migliaia di persone. Tante le bandiere della Cgil, oltre a quelle della pace. Presente anche una delegazione di 'Mediterranea Saving Humans'. "Stop war" e "Più sanità pubblica e più rispetto per l'ambiente" sono alcuni degli striscioni esposti in piazza Maggiore. La manifestazione di oggi, la prima delle tre convocate dai sindacati confederali, sarà replicata sabato prossimo a Milano e il 20 maggio a Napoli. leggi anche Lavoro, aumentano i fringe benefit. Ma non per tutti

Landini: "Scioperi non si minacciano, si fanno" Arrivando al corteo Landini ha definito la manifestazione "l'inizio di una mobilitazione che chiede si rimettere al centro il lavoro. Ci sono tantissime persone, è quello che ci aspettavamo". Per il segretario generale "c'è troppa precarietà, salari troppo bassi. C'è bisogno di mettere al centro i giovani e c'è bisogno di cambiare una impostazione sbaglia a partire da una vera riforma fiscale, di creare lavoro investendo sulla sanità e sui diritti fondamentali, inclusa la conoscenza". In merito alla necessità di uno sciopero generale contro le politiche del governo Landini ha risposto che "non escludiamo nulla, gli scioperi generali non si minacciano ma si fanno quando è il momento di farli". Per il segretario c'è "un governo che pensa che governare voglia dire decidere senza confrontarsi con nessuno e questo è quello che sta avvenendo". leggi anche Decreto lavoro, le nuove regole sui contratti a termine