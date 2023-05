Emergenza stupri a Milano, uno al giorno: vertice Sala-Piantedosi

"Alcuni luoghi vanno presidiati con continuità. É abbastanza evidente che servono più persone, e quindi aspetto il ministro Piantedosi solo per questo, per capire in definitiva quante persone arriveranno e quando arriveranno”, ha detto il primo cittadino parlando dell'incontro previsto per mercoledì prossimo in prefettura

Sono state 416 le denunce di violenza sessuale presentate lo scorso anno nella città di Milano, un dato che sale a quasi 600 se si considera l'intera provincia. Gli aggressori a volte sono sconosciuti, ma più spesso conoscono le vittime, di frequente si tratta di un ex fidanzato, di un amico o di un parente. E sono in crescita gli stupri in strada o nei locali. Sono questi i dati sulle violenze sessuali a Milano, riportati dal Corriere della Sera, che fanno preoccupare per la sicurezza in città. Un tema, tornato a far discutere dopo la violenza subita da una ragazza in un locale del capoluogo, che sarà al centro del vertice, previsto per mercoledì prossimo, in prefettura a Milano al quale parteciperanno il sindaco Giuseppe Sala e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.