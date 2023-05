Migranti, a Lampedusa quasi mille persone arrivate nelle ultime ore

Sono in totale 988 gli arrivi nell’isola solo nella giornata di sabato. Intanto l’hotspot ha raggiunto la quota di 1200 presenze e circa 350 persone sono state trasferite e arriveranno domani all’alba a Porto Empedocle

A Lampedusa continuano gli sbarchi: sono in totale 988 le persone arrivate nell’isola solo nella giornata di oggi (LO SPECIALE MIGRANTI). Nelle ultime ore, due barche partite dalla Libia, una di 12 metri con 119 persone a bordo (compreso un minore) e l'altra con 116 persone (3 delle quali donne), sono state intercettate e portate al porto di Lampedusa dalle motovedetta V1300 della Guardia di finanza e Cp306 della Capitaneria. Un uomo è stato portato al poliambulatorio subito dopo lo sbarco. Entrambe le barche sono salpate da Zuwara e Zawia, in Libia, come la precedente giunta un'ora prima. A bordo c'erano cittadini bengalesi, egiziani, etiopi, siriani, sudanesi e pakistani. I bengalesi hanno detto di aver pagato 500 mila taka, tutti gli altri fino a 4 mila euro.