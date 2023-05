Crollo ponte, ingegnere che ha disposto la chiusura: evitato il peggio

L'intervento di chiusura del viadotto

“È un’opera giovane, aperta al traffico nel 2016 e realizzata dagli enti locali. Dal 2019 è sotto la nostra gestione. Come per tutti i nostri ponti e viadotti è stata sottoposta a costanti verifiche per monitorare lo stato di salute. Ma il vero problema, in questo caso, non era l’infrastruttura in sé, ma il rischio idrogeologico legato alla posizione dei piloni nell’alveo del fiume”, ha spiegato Caporaso al Corriere. “Con l’allerta meteo alziamo i livelli di guardia presidiando le aree più colpite dal maltempo. Questo ci ha consentito di disporre di valutazioni immediate sullo stato dell’intera infrastruttura e ci ha consentito di disporre l’immediata chiusura del tratto di strada a monte e a valle del viadotto, con largo anticipo sul cedimento”, ha aggiunto l'ignegnere.