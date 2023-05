Maltempo Calabria, crolla un ponte. Occhiuto: tragedia sfiorata. VIDEO

"Poteva essere una tragedia”. Non usa altre parole Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, nel commentare in un video su Facebook il crollo di un viadotto, a causa della piena del fiume Trionto, sulla strada statale 177 Sila-Mare a Longobucco, in provincia di Cosenza. La strada era stata chiusa mezz'ora prima dall'Anas a causa di una frana, in entrambe le direzioni. Il viadotto era stato inaugurato 9 anni fa.