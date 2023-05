Arriva l’anticiclone, dal maltempo estremo verso un anticipo d’estate

6/7

Le previsioni meteo di venerdì 5 maggio. Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi. Temperature massime comprese tra 22 e 26 gradi