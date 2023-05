Maltempo in Emilia Romagna, le immagini delle inondazioni. VIDEO

La piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese, comune in provincia di Ravenna. "Ho disposto con ordinanza la chiusura delle scuole. Inoltre da qualche minuto è stata chiusa la Via Emilia in diversi punti quanto in diversi tratti l'acqua è molto alta. Massima attenzione", avvisa il sindaco

Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per i danni causati dalle forti piogge in Emilia Romagna: nella clip in alto si vede il sorvolo dell’elicottero su Massa Lombarda (Ravenna), dove sono state soccorse due persone bloccate nella loro abitazione per l’esondazione del torrente Sillaro; nel secondo video squadre a terra e soccorritori acquatici in azione ad Imola (Bologna), nella frazione di Ponticelli. ( ESONDA IL FIUME LAMONE - ALLERTA ARANCIONE - LA SITUAZIONE A BOLOGNA )

I disagi

