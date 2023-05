3/8

Mercoledì 3 sarà ancora una giornata piovosa, soprattutto sulle regioni meridionali. Nella cartina vengono evidenziate le zone a maggior rischio piogge. Secondo meteo.it nelle aree colorate in blu scuro si potranno cumulare fino a 40 mm di pioggia, l'equivalente di 40 litri per metro quadrato. Al Nord, invece, si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento, con i cieli che si faranno via via più sereni